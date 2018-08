Dal 04 Agosto a Tolve “Notti d’Agosto”

Parte sabato 4 agosto la rassegna “Notti d’Agosto” promossa dalla Pro Loco di Tolve con il patrocinio del Comune di Tolve, APT Basilicata, UNPLI Basilicata e Unione dei Comuni Alto Bradano.

Il cartellone promosso dal sodalizio del Presidente Gianluigi Armiento cercherà di soddisfare la voglia di “stare insieme” a Tolve nelle calde notti estive.

Sabato 4 presso l’Ex Convento dell’Annunciata si taglierà il nastro della mostra “Cristo NON si è fermato ad Eboli”, una mostra promossa con la preziosa collaborazione della Cineteca Lucana di Oppido, che vedrà esposti “frammenti di vita” di Carlo Levi. La mostra resterà aperta fino a sabato 11 agosto, tutti i giorni dalle 17 alle 21.

Giovedì 9 nel chiostro della centralissima struttura tolvese, verrà proiettato il film “Cristo si è fermato ad Eboli”. Domenica 5 in piazza Mario Pagano dalle ore 21:30 si svolgerà il concerto “Quattro stagioni in musica” con il mandolino del maestro Mauro Squillante e la chitarra del maestro Sante Tursi.

Il giorno 10, nella notte delle stelle cadenti, la zona delle cantine rupestri sarà lo splendido scenario di una serata danzante.

Il 13 ed il 14 agosto l’evento clou del cartellone Pro Loco Tolve : l’undicesima edizione della sagra “Un Castello di Sapori”.

Una suggestiva passeggiata nel gusto alla riscoperta di antichi sapori tra i suggestivi vicoli del centro storico, tra archi, antiche mura, indimenticati profumi e vecchi sapori.

Sarà l’occasione per ammirare il centro storico di Tolve e per non correre il rischio di restare a bocca aperta si può approfittare per assaggiare le prelibatezze della zona.

Dopo aver lasciato spazio alla festa patronale di San Rocco, il 18 agosto si parte alla riscoperta di un altro angolo suggestivo di Tolve: il piazzale del “nuovo” Convento dei Cappuccini che ospiterà il concerto del quartetto “Arrenbì”. Musica blues, jazz che si fondono con la bellezza del paesaggio.

Si chiude il mese di agosto, il giorno 25, con il concerto hip hop della “BSC Connection” in Piazza Aldo Moro. Cultura, buon cibo, ottima musica e tanto divertimento senza perdere di vista la bellezza del paesaggio, questa la ricetta che la Pro Loco di Tolve ha preparato da far “degustare” a tutti coloro che si recheranno nel centro bradanico nel mese di agosto.

Queste le parole di Gianluigi Armiento: “Ci apprestiamo a vivere questa estate sempre a velocità massima. L’impegno è sempre massimo con la speranza che quanto fatto venga apprezzato.

Tolve è il nostro fiore all’occhiello è in quanto tale siamo orgogliosi di farvelo ammirare sotto la sua veste migliore.” Prosegue: “Abbiamo stilato questa programmazione, forse un po’ ridotta rispetto al passato, senza perdere di vista il prossima anno che per la Pro Loco di Tolve vorrà dire spegnere 40 candeline.

Cercheremo di festeggiare Tolve e la Pro Loco nel migliore dei modi.”