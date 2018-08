Matera2019, uso del logo: pubblicato il regolamento merchandising

E’ stato pubblicato on line sul sito della Fondazione Matera-Basilicata2019 il Regolamento Merchandising in relazione all’uso del nuovo marchio/logotipo con il quale si identificano tutte le attività collegate a Matera2019.

Per l’utilizzo del marchio da parte di soggetti commerciali con concessione di uso a titolo oneroso limitata al solo merchandising sono applicate le seguenti tariffe, IVA inclusa: €. 1.000,00 per i soggetti commerciali che abbiano un volume di affari ai fini IVA fino a €. 499.000,00; €. 3.000,00 per i soggetti commerciali che abbiano un volume di affari ai fini IVA compresi tra €. 500.000,00 e €. 999.000,00; €. 10.000,00 per i soggetti commerciali che abbiano un volume di affari ai fini IVA oltre € 1.000.000,00;

La Fondazione concederà il contratto di licenza a coloro che desiderano ottenere il diritto di sfruttamento per la riproduzione del logo sui propri prodotti fabbricati e venduti sul territorio italiano.

Come corrispettivo della licenza concessa, l’utilizzatore del logo verserà alla Fondazione un canone semestrale (royalty) pari all’8 % del fatturato complessivo realizzato con la vendita dei prodotti.

Le royalty saranno pagate sulla base di estratti conto semestrali inviati dal licenziatario entro 30 giorni dalla scadenza del semestre (1° sem. 30 Giugno – 2° sem. 31 Dicembre di ogni anno), indipendentemente dal fatturato netto complessivo.

Ogni estratto conto semestrale è accompagnato da specifica autodichiarazione. La Fondazione eseguirà controlli a campione sulle autodichiarazioni ricevute. Non sono ammesse sublicenze per i diritti in oggetto.

La Fondazione si riserva il diritto di autorizzare l’uso del marchio sui singoli prodotti proposti al fine di verificare le compatibilità con le finalità istituzionali dell’ente.

Gli esercenti commerciali che intendano ottenere licenza d’uso del marchio dovranno scaricare, compilare e sottoscrivere per accettazione il modulo di richiesta allegato al regolamento e scaricabile on line.

Il modulo va inviato agli indirizzi: “marketing@matera-basilicata2019.it” o pec “fondazione@pec.matera-basilicata2019.it“, unitamente a copia dell’attestazione di bonifico sul conto dedicato intestato a “Fondazione Matera Basilicata 2019”, della tariffa relativa alla categoria applicabile.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la Fondazione Matera Basilicata 2019 provvederà alla verifica di compatibilità della richiesta. Solo in seguito all’effettivo ricevimento delle somme indicate nella richiesta la Fondazione provvederà a dare conferma della avvenuta accettazione della stessa nonché ad inviare la relativa fattura e il Marchio in formato .jpeg e/o .pdf e/o .eps (vettoriale) all’ indirizzo e-mail indicato dal richiedente.

Il regolamento non si applica ai partner e fornitori che abbiano aderito, attraverso manifestazione di interesse, all’Avviso Pubblico riguardante le sponsorizzazioni.

Ogni uso del marchio non espressamente autorizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, sia esso di natura commerciale o anche ludica o sociale, rappresenta una violazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione e, pertanto, se ne diffida l’utilizzo improprio.

L’uso improprio, fraudolento ed illecito del Marchio, la sua contraffazione e/o alterazione, ad esempio con riproduzioni parziale di suoi elementi grafici e/o verbali, o ogni atto di concorrenza sleale, sarà oggetto di denuncia alle autorità preposte e di tutela giuridica nelle competenti sedi, con richiesta di risarcimento danni.

Il regolamento e il modulo di richiesta licenza sono disponibili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ( on line qui).