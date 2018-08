APT: SPOT RAI “#BECOMECULTURE”, OLTRE 145 MILONI DI CONTATTII

Oltre 145 milioni di contatti sono i numeri che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato all’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata, relativi ai dati di ascolto dello spot della campagna “#BecomeCulture – Matera Basilicata 2019”, dedicata a Matera 2019 e andata in onda sulle reti Rai dal 9 al 25 luglio, grazie al Protocollo siglato tra la Regione Basilicata e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo spot, realizzato per APT Basilicata dal regista Alessandro Piva attraverso specifica procedura di gara, è stato inserito nella programmazione delle tre reti principali della Rai per un totale di 170 passaggi a fronte dei 105 previsti in questa prima fase di messa in onda. In particolare sono stati trasmessi, su RaiUno 61 passaggi dello spot per un totale di 66.449.882 contatti, su RaiDue 67 passaggi per 44.294.279 contatti, su RaiTre 42 passaggi per 34.309.987 contatti. In totale sulle tre reti sono stati effettuati 170 passaggi con 145.054.148 contatti lordi (fonte Nielsen per RAI).

“E’ proprio in questi numeri, – afferma il direttore generale di APT Mariano Schiavone – a cui si aggiungono i contatti provenienti dalla programmazione avvenuta su Rainews24 e sulle tre reti radio nazionali che in contemporanea hanno trasmesso lo spot radiofonico “#BecomeCulture Matera Basilicata 2019”, che risiede il bilancio molto positivo della campagna di comunicazione, evidenziando il valore di un’operazione che partendo da Matera, dalla sua identità, la proietta nella contemporaneità, innovandone la tradizione e conferendo alla Città dei Sassi e a tutto il territorio regionale un significativo ritorno in termini di immagine, intercettando il grande pubblico e suscitando la curiosità dei potenziali turisti”

La campagna andrà in onda nei prossimi mesi e fino a tutto il 2019, per step quindicinali che verranno di volta in volta comunicati all’APT dalla Rai e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.