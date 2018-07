LUCANIA FILM FESTIVAL: DALL’1 AL 5 AGOSTO AL VIA LA 19° EDIZIONE

Pisticci si prepara alla 19° edizione del “Lucania Film Festival“.

Dall’1 al 5 agosto parte l’edizione 2018 del Lucania Film Festival. Il primo festival internazionale di Cinema nato in Basilicata. Da 19 edizioni il festival si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e la fruizione dell’audiovisivo in tutte le sue forme.

L’evento è ideato ed organizzato dall’associazione Allelammie di Pisticci.

Le opere in concorso per questa edizione, saranno 46. 6 le sezioni di lavoro: lungometraggi di fiction ed i documentari, i cortometraggi di fiction, animazione, documentari e Spazio Italia.

Ospiti d’eccezione della kermesse saranno Matteo Garrone, vincitore del David di Donatello con “Dogman”, suo ultimo lavoro. L’altro ospite sarà Marco D’Amore, fra i principali protagonisti della serie tv Gomorra.

Di seguito tutte le informazioni:

SPECIAL GUEST

02 agosto Matteo GARRONE

05 agosto Marco D’AMORE

FILM | TALK | GUEST | DJ SET | MOOD

Programma Generale

01/08 – Film in concorso/Talk Scenico: Il Corvo e i suoi fratelli

02/08 – Film in concorso / Special guest MATTEO GARRONE

03/08 – Film in concorso / Giornata degli Autori

04/08 – Film in concorso / Basilicata CineDay – format 5×5

05/08 – Premiazione / Special guest MARCO D’AMORE

Servizi:

LFF In tenda + Bar + Baby Corner

Ingresso libero a contribuzione minima.

MasterClass di

Matteo Garrone (02 agosto)

Marco D’Amore (05 agosto)

riservate (e su prenotazione) a 50 persone: contributo 12,50 euro

Per tutte le informazioni dettagliate e per le prenotazioni, è possibile visitare il sito dedicato all’evento o contattare il numero 0835. 411984 o scrivere a info@lucaniafilmfestival.it