SENISE: l’amministrazione comunale ha sottoscritto stamani a Potenza l’accordo di programma promozione ed inclusione sociale

Con una nota diffusa sulla pagina Facebook istituzionale del comune di senise l’amministrazione informa i cittadini che stamani a Potenza è stato sottoscritto l’accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione della inclusione Sociale e potenziamento del sistema dei Servizi socio- assistenziali, socio-sanitaria e socio -educativi tra la Regione Basilicata e i Comuni dei 7 Ambiti Socio- Territoriali.

Il Comune di Senise, come da scheda progettuale presentata, ottiene un finanziamento di € 120.000,00 per lavori di adeguamento e acquisto attrezzature dei locali comunali siti in Piazza Aldo Moro che diventeranno sede di un Centro Diurno Socio Educativo polivalente per minori.

Hashtag #senisebenecomune