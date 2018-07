Battiti Live questa sera in piazza a Melfi

Dopo il sold out registrato nelle tre tappe pugliesi a Ostuni, Lecce ed Andria, e prima della grande chiusura di Bari”, Battiti Live approda in Basilicata, come appuntamento fisso per il grande show della radio del sud, per il secondo anno consecutivo a Melfi, domani sera in piazza Craxi.

Nel cast della quarta e penultima tappa del tour si aggiunge Nesli, Annalisa e Bianca Atzei. Sul palco Alessio Bernabei, ex leader dei Dear Jack, Irama, Benji e Fede, Luca Carboni, Baby K, Einar, Jake La Furia e tanti altri.