MILLY D’ABBRACCIO FEAT. BRANDON LOWE DA OGGI ONLINE IL VIDEO DEL SINGOLO “PAROLE PAROLE”

Da oggi, venerdì 22 giugno, è online su YouTube il video de “PAROLE PAROLE”, nuovo singolo di MILLY D’ABBRACCIO FEAT BRANDON LOWE uscito il 25 maggio.

Il video, diretto da Filippo Arlotta, è stato girato in Sicilia e ha avuto per scenografia l’Etna con il suo deserto di sabbia vulcanica. La canzone vuole rendere omaggio ad una delle interpreti più grandi della musica italiana, Mina.

Esplosiva ed eclettica, Milly D’Abbraccio, propone una reinterpretazione del celebre brano in una versione del tutto inedita ed originale che si preannuncia come il tormentone dell’estate 2018. La nuova versione Dance Future House di “Parole Parole” nasce da una idea di Brandon Lowe, giovane scoperta della “Community musik records” etichetta nascente della nota attrice, per aiutare i nuovi talenti della musica Italiana emergente.

Il video è disponibile al seguente link: https://youtu.be/VUjr_lCqOXo

« Questo nuovo singolo è una bomba estiva e farà ballare tutta Italia – afferma Milly – precisando che il suo ritorno non è casuale e che a metà dell’estate uscirà con un singolo inedito di cui sarà autrice. E le sorprese saranno tante.»