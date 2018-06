i RIO – “L’ESTATE E’ ARRIVATA” dal 15 giugno

L’estate è finalmente arrivata e con questa il nuovo singolo dei I Rio.

Un meticcio meltin’pot di sonorità caraibiche ed elettroniche sottolineano le immagini del testo che si stagliano sulla base come vecchie polaroid. Onde, cielo, luce, cambiamento sono termini molto comuni nella discografia di questo gruppo che fa dello stare bene e della positività la propria filosofia. Come un brano calipso suonato da una radio in una spiaggia il risultato non può essere che una festa d’estate a base di margarita come loro amano ricordare nelle numerose canzoni fin dal loro esordio. L’estate è arrivata e I Rio vi aspettano sotto il palco a divertirvi con loro in tour come sempre in giro per il mondo.

I RIO si formano alla fine del 2001: l’esordio discografico risale al 2004.

Da quel momento la band ha pubblicato 6 album e 1 Best Of da cui complessivamente sono stati estratti piuÌ di 20 singoli. Gli ultimi 3 lavori in studio, “Ops”, “Fiori” e “Mediterraneo”, sono balzati in cima alle classifiche di vendita su iTunes. I RIO vantano un’intensissima attività live (circa 650 concerti): nel corso degli anni hanno suonato non solo in Italia, ma anche in Brasile, Messico, Romania, Belgio, Inghilterra e Francia.

Vanno inoltre ricordate varie partecipazioni in qualità di head opening act ai concerti di Elisa e Ligabue, compreso il concerto-evento “Campovolo” a Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone.

Sono numerosissime le adesioni al fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”.

Ecco qualche evento tra i piuÌ significativi:

2004

Esce il 1° album “Mariachi Hotel”, con tappe promozionali in tutta Italia, come Festivalbar, Tim Tour e Cornetto Free Music.

2005

Apertura del concerto-evento “Campovolo” di Ligabue a Reggio Emilia, di fronte a 180.000 persone.

2007

Esce il 2° album “Terra Luna e Margarita”: proseguono il tour alternando show elettrici e acustici per un totale di 100 esibizioni live in un anno; nello stesso anno si recano in Messico per uno speciale TV (“FlyCase”, canale AllMusic) a loro dedicato.

2009

“Il Gigante” eÌ€ il nuovo singolo uscito il 22 aprile, in occasione della 39esima Giornata Mondiale della Terra. Una canzone inno per il nostro pianeta, tant’eÌ che viene scelta come colonna sonora da diverse associazioni e manifestazioni ecologiche. Il brano, registrato a Impatto Zero®, vede la partecipazione di Fiorella Mannoia e Paolo Rossi.

2010

Con l’uscita del 3° disco “Il Sognatore”, I RIO vengono scelti per accompagnare 700 studenti sul Treno Della Memoria diretto ad Auschwitz, effettuando lo stesso viaggio che, durante la II guerra mondiale, imponeva la massacrante deportazione degli internati nel campo di concentramento di Fossoli (MO) verso i lager nazisti. Nello stesso anno guadagnano il “titolo” di primo gruppo rock ad esibirsi all’interno del Parlamento Europeo a Bruxelles.

2011

In Giugno esce il 4° lavoro in studio del gruppo emiliano: “Mediterraneo”. L’album raggiunge il primo posto in classifica su iTunes e viene presentato in un tour che riempie le piazze di tutta Italia confermando un consenso sempre in aumento di pubblico.

2012-2014

1 nuovo disco, il 5° (“Fiori”), 3 tour, 5 singoli in radio, 7 video girati e 84 concerti, in 27 mesi. Terre Mosse è il nome di un’organizzazione nata dopo gli eventi del licenziamenti dei propri operai. “Terremosse”, il secondo singolo di “Fiori”, è stata scritta per questa organizzazione. Nel 2014 esce la versione in vinile di “Fiori”. 20 e 29 maggio 2012; una rete d’imprese che hanno subito grossi danni a causa del terremoto che ha colpito l’Italia centro- settentrionale, e che nonostante tutto sono riuscite a continuare a produrre e a rimanere sul mercato, evitando la cassa integrazione e i

2015

Esce il Best Of “Mareluce”, con il relativo tour in giro per tutta Italia. La raccolta comprende un doppio cd con 36 tracce scritte in 11 anni di musica. 32 canzoni storiche piuÌ€ 4 inediti (di cui 3 singoli, La precisione, Mareluce, Un colore splendido). Nello stesso anno viene pubblicata la Fotobiografia Ufficiale “Un colore splendido”.

2016

A seguito dell’uscita del 6° disco di inediti, “Ops!”, I RIO partecipano all’HOME Festival (Treviso) in una delle 23 date estive dell’ “OPS! Tour” L’album è una fotografia dei tempi odierni, con temi che toccano argomenti d’attualità: immigrazione e disoccupazione, ecologia, gli attentati alla sede di Charlie Hebdo, il tempo che passa, le dichiarazioni d’amore.

2017

Esce il singolo “Clorofilla” seguito dal tour estivo italiano. In occasione dell’8° compleanno del fanclub ufficiale “Mariachi Hotel”, agli iscritti viene regalato un cd contenente quattro canzoni inedite registrate nel corso degli ultimi anni.

LINE UP

FABIO MORA – VOCE

FABIO “BRONSKI” FERRABOSCHI – BASSO

ALBERTO “PADDO” PADERNI – BATTERIA

GIO STEFANI – CHITARRA

DISCOGRAFIA

MARIACHI HOTEL (2004)

TERRA LUNA E MARGARITA (2007)

IL SOGNATORE (2010)

MEDITERRANEO (2011)

FIORI (2013)

MARELUCE [BEST OF] (2015)

OPS! (2016)