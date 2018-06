EMANUELE BARBATI “Luglio Pesto” Il nuovo sorprendente singolo!

Dopo il fortunato featuring con i BOOMDABASH, nuovo singolo in uscita per EMANUELE BARBATI dal titolo “Luglio pesto”.

Il singolo sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutti gli store di download e streaming.

Disponibile sui canali ufficiali dell’artista anche il videoclip.

“Luglio pesto” è il nuovo singolo scritto da Emanuele Barbati e prodotto da Luca Serpenti. Il brano dalle chiare sonorità estive racconta la retrospettiva di due ragazzi una volta innamorati che si ritrovano a fare i conti con la realtà che li circonda, la perdita della voglia di cambiare il mondo, l’adattamento allo sbiadire dei propri ideali. Il ritornello invece è una chiara apertura alla speranza che se pure un amore si perde, non si perde il tempo e i sogni condivisi né tantomeno la voglia di vivere la propria vita al massimo anche in una caldo notte d’estate dove tutto sembra essersi perso nel buio di una città italiana.

Nella stessa direzione si muove il videoclip del brano, scritto da Emanuele Barbati e diretto da Stefano Poletti. Il video si apre con un chiaro slogan di intenti “ noi non siamo ambientalisti, noi siamo i guerrieri della terra”. Tre ragazze mascherate compiono azioni di guerrilla gardening ( piantare fiori e piante di nascosto per dare bellezza alla città) e di guerrilla poetring (attaccare frasi o citazioni di poesie tramite adesivi). Nel momento di massima crisi culturale i ragazzi devono riappropriarsi dei grandi ideali per rendere questo mondo un posto migliore e la musica deve tornare a convogliare, anche in maniera leggera, messaggi che aprono a grandi riflessioni e prese di coscienza.

EMANUELE BARBATI è un compositore e autore tarantino.

Laureato in musicologia, ha studiato chitarra, pianoforte e produzione musicale presso il CPM Music Institute di Milano, diretto da Franco Mussida. Attivo dal 2012 ha pubblicato due dischi ( Sulla stessa via-2012- e Sfumature vol.1 2014). Ha tradotto in dialetto salentino “Il piccolo principe” per l’editrice tedesca Edition Tintenfass- distr. Feltrinelli)

