La pittrice Ester Campese tra sogno e realtà insieme a tanti Vip.

Un grande successo la mostra “L’arte tra sogno e realtà” organizzata dalla Direttrice Artistica Sabina Tamara Fattibene e che ha visto, tra gli artisti, la partecipazione della pittrice internazionale Ester Campese. La mostra inauguratasi il 29 maggio a Roma, presso la famosa via dei pittori, Via Margutta, nella galleria Area Contesa Arte è stata una piccola chicca con soli 10 artisti invitati per questa esposizione, tra cui appunto anche Campey, nome d’arte di Ester Campese che per l’occasione ha portato in exibition due sue opere di cui una “Sogno” precedentemente esposta anche ad Osaka e “Lady 20” omaggio al grande Boldin tra i maggiori interpreti del fascino della Belle Époque.

Una galleria affollatissima di ospiti al vernissage che hanno ascoltato l’interessante introduzione dei critici d’arte intervenuti Fattino Tedeschi e Mario Salvo. Si è portata l’attenzione sull’importanza del ruolo giocato dagli artisti che del sogno ne hanno una visione più in senso lato e che in qualche modo ne influenza la realtà in modo benefico non solo nell’occasione della fruizione delle opere dagli stessi realizzate. Un importante e fruttuoso momento di incontro tra artisti, anche come momento di scambio e tanti amici Vip e non.

Tra gli ospiti intervenuti e presenti in galleria ne abbiamo scorti alcuni tra cui lo charmant produttore Riccardo Bramante, la straordinaria stilista Eleonora Altamore, Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Salvatore Maicalef, l’onorevole Antonio Paris, l’onorevole Mario De Benedictis, la scrittrice e critica d’arte internazionale Maria Pia Cappello, l’editore Luigi Sarpi, lo stilista Roberto Cagnetta, Alessandro D’Orazio con la moglie l’avvocato Laura Nuccetelli, la Dott.ssa Diana Torrice Licheri, il regista Felice Corticchia, l’attrice Luciana Frazzetto, la prima Miss Sorda al mondo Elisabetta Viaggi, l’attore Giovanni Brusaadori, l’artista Savina Serrani, lo scrittore ed editore Raffaele D’Orazi, la giornalista Loredana Filoni, l’ufficio stampa Tiziana Primozic, l’ufficio stampa Francesco Caruso Litrico, il life stile Sergio Tirletti, Maria Grazia Mazzaraco presidente dell’associazione L’Albero della Vita, Roberta Frasca, Pasquale Di Perna con la moglie, Dasa

Trecinova e davvero tanti tantissimi altri.

Gli altri artisti partecipanti e provenienti da tutta Italia e dall’estero sono: Nicole Auè, Yasmina Barbet, Rossella Di Donato, Vanessa D’Antonio, Valter Floranti, Livia Guttieres, Pina Silvani, Antonio Spagnuolo e Giorgio Soldi.

Credito foto Renata Marzeda