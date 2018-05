DOMENICA GIORNATA OASI WWF: APPUNTAMENTI A PIGNOLA E POLICORO

“Domenica 20 maggio torna la Giornata della Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese.

Grazie alle Oasi (più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi.

Per tutta la Giornata le Oasi saranno aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi che consentiranno di conoscere i tesori nascosti della natura dal nord al sud e ammirare anatre, falchi, cervi, lontre e cavalieri d’Italia.

Saranno organizzate visite guidate, attività di educazione ambientale con i più giovani, inaugurazioni di nuovi sentieri e centri vista, lezioni all’aperto, liberazione di animali curati, laboratori e birdwatching.

Anche quest’anno l’evento rinnova la collaborazione tra WWF e Carabinieri Forestali alla festa delle OASI si affiancherà “RiservAmica 2018, la manifestazione che apre al pubblico le 130 Riserve Naturali Statali gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, giunta alla sua sesta edizione.

In Basilicata gli appuntamenti per domani: a .Pignola nel pomeriggio il bioblitz “Scopri la tua Ossi”: un modo divertente per censire animali selvatici e piante spontanee.

A Policoro (MT) in apertura Corso di Formazione MIUR per docenti su “Il valore della Natura”, passeggiata nel Bosco Pantano e concorso fotografico amatoriale dedicato alle tartarughe marine. Liberazione di una Caretta caretta curata nel locale Centro di recupero.