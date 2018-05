Andrea Salini “Distant Planets”

“DISTANT PLANETS” e’ il primo singolo estratto dal nuovo album “Lampo Gamma” del cantautore chitarrista ANDREA SALINI (Il Lupo del rock). Un disco che si avvale della collaborazione di musicisti di fama internazionale, tra i quali Simone Gianlorenzi (produzione e arrangiamenti) Marcussen (mastering), Fabrizio Simoncioni (uno dei migliori ingegneri del suono in circolazione) ecc., e masterizzato a Los Angeles al Marcussen Studio (considerato tra i migliori al mondo). Per fare apprezzare la sua musica oltre confine, dove Andrea Salini e’ molto considerato (nord europa), l’album e’ cantato in inglese. Distant Planets e’ supportato da un video che vede alla regia Matteo Bianchi che ben fotografa i contenuti della canzone, inquadrando il ricongiungimento dell’individuo con la natura dalla quale la vita moderna tende ad allontanarci. La clip e’ stata girata in suggestivi angoli del Lazio, dell’Umbria e dell’Abruzzo, fino alle alture dei Monti della Laga.