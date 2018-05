AVVENIRE FESTEGGIA 50 ANNI

Avvenire compie 50 anni e per questo importante anniversario ha messo in programma un ricco calendario di iniziative a partire dal libro ‘Voci del verbo Avvenire – I temi e le idee di un quotidiano cattolico 1968-2018’, presentato ieri sera a Milano.

Il volume, edito da Vita e Pensiero, propone le riflessioni originali di grandi firme del quotidiano sulla politica, l’economia, la società, la scienza, la cultura e la fede ed è curato dal giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri.

La pubblicazione si propone di confermare l’impegno del quotidiano, nato nel 1968 per volere di Papa Paolo VI, la sua presenza forte e riconoscibile nel dibattito pubblico del nostro Paese, la proiezione chiara e consapevole verso il futuro dell’informazione cattolica.

Il libro sarà ora a disposizione dei lettori e da giugno sarà inviato con una lettera del presidente della Conferenza episcopale Italiana cardinal Gualtiero Bassetti ai parroci italiani, nonché distribuito durante gli appuntamenti estivi delle Feste di Avvenire organizzate in molte città italiane.

“L’obiettivo di questo libro è quello di fornire una testimonianza corale sull’impegno informativo di qualità e ‘fuori dal coro’ con cui Avvenire cerca di aiutare i lettori a confrontarsi su temi di sempre più stringente attualità che fin dalla fondazione il nostro giornale ha trattato in una forma che oggi definiremmo ‘glocal: dal panorama internazionale ai processi sociali in corso nella realtà italiana, dall’esigenza e dalle concrete pratiche di giustizia in un mondo sempre più pieno di disuguaglianze alla necessità di confrontarsi con i promettenti progressi della scienza ma anche con il rischio che il post-umano inclini al disumano”, ha spiegato il direttore Marco Tarquinio.

Anche i numeri testimoniano il ruolo di primo piano di Avvenire nel panorama dell’informazione italiana, con traguardi raggiunti grazie alla continua tensione verso l’innovazione che ha trasformato il quotidiano in una vera e propria piattaforma informativa (versione cartacea e digitale, applicazioni per smartphone e tablet, sito Avvenire.it e social network Facebook, Twitter, YouTube).

La presenza capillare sul territorio, inoltre, è in crescita continua, andando ad ampliare e a rinnovare la base dei lettori: Avvenire oggi ospita le pagine di 29 diocesi ed è presente in oltre 1.500 punti Buona Stampa presso le parrocchie in 91 diocesi; attraverso l’iniziativa ‘Popotus in classe’ raggiunge circa 1.600 scuole per un totale di circa 75.000 studenti.

“Le 110.000 copie diffuse ogni giorno, la percentuale di abbonati più elevata tra tutti i quotidiani italiani (80% dei lettori) e il trend di crescita della diffusione, costante e ininterrotto dal 2002, dimostrano che i lettori riconoscono nel nostro quotidiano un livello di qualità molto alto, forte di un rapporto di fiducia che poche altre testate possono vantare”, ha affermato Paolo Nusiner, direttore generale di Avvenire.

Le iniziative ‘speciali’ per celebrare il mezzo secolo del giornale, programmate lungo tutto il 2018, culmineranno il 4 dicembre 2018, giorno esatto della pubblicazione del primo numero di Avvenire nel 1968, con un numero speciale del quotidiano cartaceo rinnovato nella sua veste grafica e con un incremento di diffusione e di foliazione, grazie a una parte centrale a colori dedicata al libro e alla storia del giornale.

Questo ‘viaggio’ ideale, iniziato a febbraio con l’appuntamento settimanale del mercoledì ‘50 anni da rileggere’ proseguirà con i 10 eventi estivi, le Feste di Avvenire, importanti momenti dedicati alla cultura, al dialogo e all’incontro tra il giornale e il territorio.

In autunno, è previsto un momento istituzionale molto importante: il Ministero dello Sviluppo Economico ha deliberato l’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ dedicato al quotidiano nel cinquantenario della fondazione.

Le iniziative per i lettori proseguiranno in occasione della Canonizzazione di Paolo VI: con l’aiuto dei più grandi esperti che hanno accesso anche agli archivi documentali, verrà proposta ai lettori una pubblicazione speciale di approfondimento su ‘Paolo VI, l’uomo, il sacerdote, il papa’.

Tornerà, infine, il Premio Bonura di critica letteraria in un’edizione speciale in occasione di Book City Milano (15-18 novembre). Per festeggiare i 50 anni di vita del quotidiano e le nuove sfide è stata attivata una campagna con diverse declinazioni pianificata sui media, cattolici e di settore, tv, radio, stampa e web. La creatività è curata internamente.