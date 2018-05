Tursi : cerimonia di premiazione del premio regionale di poesia “Le Parole della Libertà”

TURSI- In un sala gremita, che ha ospitato circa 500 persone, sabato sera si è tenuta la cerimonia di

premiazione del premio regionale di poesia “Le Parole della Libertà”, indirizzato a tutte le scuole

di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, organizzato dall’A.S.D. Academy Tursi presieduta dal

giovane presidente Federico Lasalandra. Sono stati 226 gli elaborati pervenuti da 20 istituti di sedici

paesi della regione in particolare Bernalda, Colobraro, Marconia, Matera, Pisticci, Policoro, Tursi,

Valsinni, Rotondella, Ferrandina, Episcopia, Stigliano, Potenza, Salandra, Tramutola e Moliterno,

stabilendo uno storico record di partecipazione rispetto agli anni precedenti. Precisamente una

registrazione di 101 poesie in più rispetto all’edizione precedente e 186 rispetto all’edizione 2016. Lo

scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi alla poesia attraverso un componimento a tema

libero dove possano esprimere, senza vincoli, riflessioni, creatività e sentimenti. La premiazione è

avvenuta, dopo un’attenta valutazione degli elaborati da parte di una giuria di qualità formata da esperti

e docenti che hanno ottenuto diversi riconoscimenti in campo letterario e poetico, presieduta da Maria

Antonella D’Agostino e composta da Novella Capoluongo, Maria Antonietta D’Onofrio,

Erminio Truncellito, Rosa Sarubbi, Maria Grazia Matinata e Rosa Gialdino. Le prime opere

classificate sono state interpretate da Manuel Santagata, giovane tursitano, attore teatrale, mentre la

conduttrice della cerimonia è stata Annamaria Sodano. Durante il saluto iniziale il presidente Federico

Lasalandra, soddisfatto per l’eccellente riuscita della manifestazione, ha ringraziato quanti hanno reso

possibile questo importante evento culturale lucano, rivolgendo importanti messaggi sia ai più giovani

che ai meno giovani. “La soddisfazione più grande è stata vedere tanti bambini, amanti di questa antica

nobile arte, felici”. Un premio memorabile ha continuato, il giovane presidente in quanto il nostro

evento sta migliorando sempre di più, grazie all’ottimo lavoro di squadra. A seguire il saluto del

sindaco Salvatore Cosma che ha elogiato il grande lavoro svolto, complimentandosi con il presidente

dell’associazione per l’impegno e la determinazione con cui porta avanti queste lodevoli iniziative.

Presente anche l’assessore regionale Roberto Cifarelli, che ha dato il suo prezioso contributo

all’iniziativa con la prefazione al libro contenenti le poesie dell’edizioni precedenti, pubblicato nel

marzo 2018, a cura dell’associazione Academy Tursi. Nel paese del grande poeta Albino Pierro, tanti

giovani hanno toccato con varie tematiche il cuore della giuria ma soprattutto del pubblico. Ad

impreziosire la serata il quartetto d’archi “Amitiés” e l’artista Silvia Barletta cantante lirica. Presente in

sala anche l’onorevole Cosimo Latronico, che si è complimentato con tutta l’organizzazione per la

bellissima serata. Ora appuntamento all’anno prossimo dove assisteremo ad un concorso letterario

nazionale come annunciato dal presidente durante il suo intervento.

ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI:

SCUOLA PRIMARIA:

5° PREMIO “RARA MALATTIA” DELLA CLASSE 5^ DELL’ IST. COMPR. “Q.O.FLACCO” MARCONIA

4° PREMIO “IL PURO SANGUE” DI MAURIZIO ZITO IST. COMPR. “A.PIERRO” TURSI

3° PREMIO “ACQUA” DI ROSSELLA LEO IST. COMPR. “L.MILANI” POLICORO

2° PREMIO “A VRUSCHET” DI GIOVANNI DI NOIA IST. COMPR. “A.PIERRO” TURSI

1° PREMIO “CONOSCO UNA BAMBINA” DELLA CLASSE 5^ DELL’ IST. COMPR. “I.MORRA” VALSINNI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

5° PREMIO “LIBERTA’ ” DI SILVIA PANTONE IST. COMPR. “F. D’ONOFRIO” FERRANDINA

4° PREMIO “TRISTE PRIMAVERA” DI ERMELINDA SURIANO IST. COMPR. “L.MILANI” POLICORO

3° PREMIO “UNA TERRA DI MERAVIGLIE” DI ROSARIA SCIARROTTA IST. COMPR. “I.MORRA” VALSINNI

2° PREMIO “ROCCAFORTE” DI FRANCESCA DI MAIO IST. COMPR. “L.MILANI” POLICORO

1° PREMIO “LA VITA E’ UNA POESIA” DI ANTONELLA CALONE IST. COMPR. “L.MILANI” POLICORO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

5° PREMIO “LA FORMA ” DI ALESSIA MARINO LICEO CLASSICO “Q.O.FLACCO” POTENZA

4° PREMIO “EMARGINAZIONE NATURALE ” DI CARLA CAPRIUOLI LICEO CLASSICO “Q.O.FLACCO” POTENZA

3° PREMIO “IL NODO” DI LINDA TANTALO LICEO CLASSICO “DUNI” MATERA

2° PREMIO “DOVE STA SCRITTO” DI VALERIO MORMANDO I.T.S.E.T.”M.CAPITOLO” TURSI

1° PREMIO “INFANZIA” DI ELISABETTA PIA BERARDI LICEO CLASSICO “DUNI” MATERA

MENZIONI SPECIALI:

PREMIO ROSA:

-“LA DANZA DELL’ANIMA” DI MARTINA CENTONZE IST. COMPR. “F. D’ONOFRIO” FERRANDINA

PREMIO CITTA’ DI PIERRO:

– “MARE” DI DAVIDE PACIFICO IST. COMPR. “F. D’ONOFRIO” FERRANDINA