GLI ANIMALI NOTTURNI “Dipende da me” Il nuovo singolo in radio dal 18 maggio

Da venerdì 18 maggio è in radio “Dipende da me”, il nuovo singolo della band GLI ANIMALI NOTTURNI, contenuto nell’album d’esordio “Vivere d’istanti”(DeepOut Records).

«”DIPENDE DA ME“ – dichiara la band – è un racconto sulla quotidianità. Ironico e melodicamente accattivante, è un nostro piccolo inno. In mezzo alla routine quotidiana e ai doveri/obblighi che cosa c’è di più liberatorio della notte? L’inciso elenca una serie di luoghi comuni comunemente odiati ma la verità è che non si può odiare senza amare e quindi qualcosa da amare c’è sempre, ad esempio la notte stessa».



Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Andrea Della Sala e Matthew Zak.

La frase che introduce il ritornello “Perché finalmente ho capito che la felicità è una scelta e dipende da me” diventa quasi l’emblema del riscatto. A tratti scorretto, a tratti dolce, a tratti autoironico, Mr Monkey macina chilometri, vede luoghi, compie azioni ma non interagisce mai con le persone. Un viaggio che lo porterà alla scoperta sorprendente del suo mondo interiore come vera risorsa. Basta vedere il video fino alla fine per capire.

Il disco d’esordio Vivere d’istanti, è composto da 13 tracce che affrontano diversi temi. Questa la tracklist: “Amo te”, “Unonovenovezero – 1990”, “Cosa vuoi che ti dica”, “Isole lontane”, L’amore è un cane”, “Vivere d’istanti”, “La voce che non ho”, “Dipende da me”, “Rabbia repressa”, “Ciò che sei”, “Mai mai mai”, “Scusami”, “Venerdì”

Breve Bio

I nomi del quintetto non sono nuovi nel panorama musicale. I cinque vantano infatti diverse presenze in altri progetti. La band è composta da Matthew Zak (voce, chitarra), Simone Simbeni “Jimbo”(chitarra), Andrea Della Valle (batteria), Nicola Mansueto (chitarra), Giovanni Boscaini (basso).

Dopo aver condiviso diversi palchi e un lavoro discografico con la band Speedliner, decidono di fermarsi e dedicare il proprio tempo e le proprie energie ad altre realtà.

Il tempo passa e col passare del tempo Matthew, Simone e Andrea iniziano a fissare le prime basi per quello, che nella primavera 2017, con l’arrivo di Giovanni e di Nicola diventeranno GLI ANIMALI NOTTURNI.

Oltre ad essere una citazione al celebre film di Tom Ford, GLI ANIMALI NOTTURNI trovano l’ispirazione per il nome della band dai loro stili di vita. Per animali notturni si intendono infatti “le creature che praticano le loro attività principalmente dopo il tramonto del sole. Di solito questi animali hanno occhi capaci di vedere anche nell’oscurità e olfatto o udito molto sviluppati, che consentono loro di muoversi nella notte”(wikipedia). Giocando su questa definizione il quintetto ha così trovato l’ispirazione per sdrammatizzare il modo in cui dagli impegni diurni passano agli impegni notturni e nello specifico alla loro musica. Si potrebbe quindi sintetizzare nelle seguente motto lo spirito della band: “Vivi di notte, osserva di giorno.