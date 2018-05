PREMIO CULTURA + IMPRESA: QUANDO LA CULTURA CREA VALORE PER L’IMPRESA

Le aziende che stabiliscono un rapporto strategico con i valori e i linguaggi delle Arti e della Cultura migliorano reputazione ed efficacia della comunicazione.

La conferma viene dai 10 progetti che verranno premiati al BASE di Milano il prossimo 17 maggio per la V edizione del Premio CULTURA + IMPRESA.

I 30 componenti della Giuria del Premio 2017-2018 hanno assegnato gli ambiti Primi Premi d’Autore ai progetti ‘Orti al MUSE’ (Sponsorizzazioni e Partnership culturali – MUSE Museo delle Scienze di Trento + Ricola); ‘Comix Games, La Parola è un Gioco’ (Produzioni culturali d’Impresa – Franco Cosimo Panini Editore); ‘Mausoleo d’Augusto’ (Fondazioni d’Impresa – Fondazione TIM); Restauro dei Giardini Reali di Venezia (Art Bonus – Venice Gardens Foundation): quest’anno l’artista che li ha realizzati appositamente è Jago, in collaborazione con Veronafiere- Artverona e Antolini.

Le Menzioni speciali di Sezione sono state aggiudicate rispettivamente a Borsa Italiana London Stock Exchange Group, GESAC – Aeroporto Internazionale di Napoli, Fondazione Golinelli di Bologna, Parco Archeologico di Paestum. La OMAL di Brescia conquista la Menzione Speciale tra i Progetti in Lombardia, mentre alla Fondazione FS Italiane va quella per la Digital Innovation in Arts.

Le Menzioni speciali riceveranno inoltre i Premi formativi offerti da Fondazione Fitzcarraldo, IULM, Accademia di Belle Arti – Aldo Galli IED Como, UPA – Utenti Pubblicità Associati.

Il Comitato non profit CULTURA + IMPRESA – promotore dell’iniziativa, creato nel 2013 da The Round Table e Federculture – da quest’anno ha deciso infine di assegnare un riconoscimento ai ‘Protagonisti CULTURA + IMPRESA’: il Premio, realizzato dall’artista Gaetano Grillo, verrà consegnato a Luigi Bonotto, creatore delle omonime Manifattura tessile vicentina e Fondazione d’Arte.

Giunto alla sua V edizione, il Premio CULTURA + IMPRESA è la principale iniziativa in Italia dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione delle best practice nelle Sponsorizzazioni e Partnership, Produzioni Culturali, Fondazioni culturali d’Impresa e applicazione dell’Art Bonus.

L’obiettivo è creare più efficacia nella collaborazione tra Operatori culturali pubblici e privati, Imprenditori e Manager della comunicazione d’Impresa: più risorse alla Cultura generano maggior valore economico e sociale per i territori del nostro Paese.

Il Workshop di Premiazione ha quindi uno scopo non solo celebrativo, ma soprattutto formativo e informativo. Sarà l’occasione per conoscere i 10 percorsi dei progetti premiati e partecipare attivamente al confronto con alcuni dei protagonisti del ‘Sistema Cultura’ e del ‘Sistema Impresa’ che affronteranno il tema ‘Perché + Cultura nell’impresa?’ per verificare quali sono i benefici e le opportunità che un rapporto strategico con i valori e i linguaggi delle Arti e della Cultura assicura alla reputazione e alla comunicazione dell’Impresa.

La mattinata di lavori del workshop sarà anche l’occasione per conoscere alcune anticipazioni sul modello di valutazione delle Sponsorizzazioni e Partnership culturali – in fase di studio da parte dell’Università IULM e dallo stesso Comitato CULTURA + IMPRESA – e le novità semplificatrici delle normative sulle Sponsorizzazioni culturali, presentate da ALES, con informazioni sulla Piattaforma digitale Sponsor Art di prossima apertura. Su questi temi è in programma nel pomeriggio il workshop dedicato agli operatori culturali lombardi dal titolo: ‘Chiamata alle armi – Sponsor Art Bonus’.

A commentare i risultati e le nuove tendenze emerse in questa edizione del Premio è Francesco Moneta, Presidente del Comitato CULTURA + IMPRESA: “L’Impresa è sempre più un alleato convinto delle Arti e della Cultura in Italia, consapevole di ottenere benefici e valore aggiunto alla propria reputazione e ai percorsi creativi in azienda. Osserviamo queste dinamiche ormai da oltre 12 anni, e oggi possiamo finalmente dire che – complice anche la migliore congiuntura economica – sono ormai diffuse sull’intero territorio nazionale, e riguardano sia le grandi aziende che la piccola e media impresa. Certo, c’è ancora molto da fare, e siamo convinti che iniziative come il Premio CULTURA + IMPRESA abbiano un ruolo utile nel diffondere queste ‘buone pratiche’ di contaminazione positiva delle Arti e della Cultura nell’Impresa”.

