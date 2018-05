Uefa e Pepsi annunciano: sarà Dua Lipa l’artista musicale ad esibirsi per la finale Uefa Champions League 2018

Uefa e Pepsi annunciano che sarà Dua Lipa l’artista musicale a esibirsi durante l’edizione 2018 della “Uefa Champions League Final Opening Ceremony presented by Pepsi”.

La pluripremiata cantante di ‘New Rules’ scenderà in campo per aiutare i fan di ogni angolo del globo a celebrare il proprio amore per il calcio e ad accrescere le proprie aspettative pochi minuti prima che l’evento sportivo più seguito al mondo ogni anno abbia inizio a Kiev, Ucraina, sabato 26 maggio.

Nel terzo anno “Uefa Champions League Final Opening Ceremony presented by Pepsi”, Dua Lipa salirà su un palco realmente globale, in cui i mondi della musica, dell’intrattenimento e dello sport si uniranno per offrire ai fan un’esperienza indimenticabile, siano essi presenti allo stadio o sintonizzati da casa.

Eseguirà alcune hit estratte dal suo ultimo album, tra cui “Idgaf” e “New Rules”, disco di platino in diciotto Paesi.

L’album della superstar globale ha venduto oltre 2.2 milioni di copie e 17 milioni di singoli in tutto il mondo.