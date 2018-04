IL BRANCO BARRACUDA “Kamikaze” Dal 27 aprile 2018 in rotazione radio/video

Disponibile dal 27 aprile 2018 il nuovo singolo “Kamikaze” dei bresciani Il Branco Barracuda, distribuito e promosso da Alka record label.

Il mondo è pieno di Kamikaze, persone pronte ad annullare loro stesse pur di annullare qualcun altro, senza combattere, senza voler vincere, ma con l’intento di perseguire una sconfitta globale. Se non posso vincere io meglio che perdano tutti. I kamikaze si annidano in tutti i risvolti della vita e solo affrontandoli a testa alta e mani nude si può ottenere la vittoria.

Il Branco Barracuda nasce sul finire del 2014 a Brescia, fondato da Claudio Romanini con l’intento di proporre brani inediti in italiano di genere pop-rock. Nel 2016 vede la luce il primo disco autoprodotto dal titolo “Biodiversità” contenente 7 brani che permette al gruppo di esibirsi in diversi locali nella provincia di Brescia e in tutta la Lombardia. Nel 2017 si arriva alla formazione definitiva e alla collaborazione con Alka Record Label di Ferrara con la quale vengono prodotti tre nuovi brani, da cui viene estratto il primo singolo “Kamikaze”, disponibile dal 27 aprile2018 distribuito e promosso dall’etichetta ferrarese.

Il branco barracuda sono:

Claudio Romanini (voce), Daniele Greca (tastiere), Gabriele Fazzini (chitarra), Tibor Szilagyi (basso) e Fabio Buratti (batteria)

Prodotto da Massimiliano Lambertini (Alka Record Label) e Il Branco Barracuda

Registrato e mixato da Federico Viola e Michele Guberti presso l’Animal House Studio (Ferrara)

Testo e musica di Claudio Romanini e Il Branco Barracuda

Pubblicato da Alka Record Label

Videoclip diretto e montato da Andrea Brunelli

Con la preziosa collaborazione di Marco Santini