Potenza e Taranto in campo con le magliette dell’ALA, Associazione Lucana Autismo

Domenica 29 aprile 2018, in occasione della gara casalinga contro il Taranto, i calciatori del Potenza Calcio, della formazione ospite e la terna arbitrale, scenderanno in campo con le magliette dell’ALA, l’Associazione Lucana Autismo.

Un gesto semplice ma incisivo per far emergere ed affrontare anche in Basilicata le notevoli problematiche delle Sindromi Autistiche. Parter del Potenza Calcio e dell’ALA è la BCC Basilicata sempre vicina al mondo dello sport e del sociale.

L’ALA “Associazione Lucana Autismo onlus”, si è costituita nel 2009 su iniziativa di alcuni genitori ed esperti. Promuove la collaborazione con Enti ed Istituzioni al fine di favorire la costituzione di una rete di servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi e culturali in favore delle persone con autismo e delle loro famiglie. Propone e attua progetti educativi per l’inclusione sociale e l’autonomia personale anche attraverso lo sport.

Ha dichiarato la presidente dell’ALA, Zaira Giugliano: “Il connubio ALA, BCC Basilicata e Potenza Calcio rappresenta un seme dal quale far germogliare i valori della solidarietà e della inclusione sociale delle persone più svantaggiate, nella loro sempre maggiore concreta attuazione, in sostituzione di una diffusa, mera logora retorica che rende, se possibile, più dolorosa e insopportabile la distanza da un reale ancora caratterizzato dall’individualismo e dall’esclusione dei più deboli”.