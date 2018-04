UNIBAS: IL 27 A PZ GIORNATA DI STUDIO SU COMUNICAZIONE POLITICA

Una giornata di studio sulla comunicazione politica italiana in un particolare momento storico, come quello attuale – in bilico tra la Seconda e la Terza Repubblica – con alcuni grandi esperti del settore, Gianpietro Mazzoleni, Stefano Gensini, e Francesco Nicodemo (autore del libro Disinformazia), per offrire al pubblico e agli studenti dell’Unibas una visione privilegiata di questo importante ambito della vita del Paese.

L’Unibas ospiterà venerdì 27 aprile a Potenza (aula magna via N. Sauro, dalle ore 15) un incontro – moderato dal Prorettore alla Comunicazione dell’Università della Basilicata, Luca Forgione – che ha origine da due direttive: una è rivolta al passato, e affonda le proprie radici nell’attività didattica dei corsi di studio “che hanno animato – ha spiegato Forgione – l’allora facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo lucano.

Sotto il preside Frascolla, il corso di laurea in Scienze della comunicazione e la scuola di giornalismo raggiunsero risultati importanti in termini di numero e attività, e l’ambito della comunicazione politica, che mette insieme diverse discipline e dimensioni teoriche, fu un punto di riferimento anche e soprattutto negli insegnamenti da me sostenuti”.

I protagonisti di quei corsi erano Mazzoleni e Gensini, “che con i lori rispettivi manuali hanno animato lo studio di centinaia di studenti lucani: valgono per tutti “Comunicazione politica” di Mazzoleni, e il “Manuale della comunicazione” e gli “Elementi di semiotica” di Gensini, tutt’ora un testo di riferimento nei corsi alla triennale”.

“I diversi interventi ministeriali e legislativi in materia universitaria – ha aggiunto Forgione – ci hanno invitato a modificare l’offerta formativa sulla base di criteri molto ristrettivi, ma parte di quel bagaglio scientifico e disciplinare non è andato perso e tutt’ora rappresenta una sponda per i nostri studenti della triennale e delle magistrali.

Ho voluto questo incontro, e ringrazio ancora Stefano Gensini e Gianpietro Mazzoleni per aver accettato, non solo per dare ai nostri studenti l’opportunità di aver un contatto diretto con questi importanti studiosi, ma anche e soprattutto per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte della comunicazione politica italiana all’indomani delle elezioni italiane.

E qui arriviamo alla seconda direttiva, ben esemplificata dalla presenza di Francesco Nicodemo, che è stato un protagonista attivo della comunicazione politica italiana, ricoprendo diversi incarichi, valga su tutti il ruolo di responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi.

In questo modo ci può offrire una prospettiva privilegiata da cui osservare e valutare i fatti politici e il modo in cui sono gestiti al livello comunicativo, esperienza che è confluita anche in un libro ricco e articolato, Disinformazia, dedicato alle fake news”.

Questo il programma: saluti Istituzionali: Aurelia SOLE (rettrice dell’Università della Basilicata); Paolo Augusto MASULLO (direttore del Dipartimento di Scienze Umane). Interventi: Stefano GENSINI (Università La Sapienza Roma); Gianpietro MAZZOLENI (Università Statale Milano); Francesco NICODEMO (autore del libro Disinformazia). Introduce e modera Luca FORGIONE (Prorettore alla comunicazione istituzionale dell’Università della Basilicata).