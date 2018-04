MATERA CULTURA&CREATIVE FORUM, INCONTRO SU DESIGN PER INNOVAZIONE

Si terrà presso Le Monacelle, alle ore 15,30, il 27 Aprile 2018, l’incontro intitolato Design per l’innovazione implicazioni per l’impresa culturale e turistica.

Modelli di gestione, proposto all’interno delle attività messe in agenda dal Matera Cultura&Creative Forum, manifestazione sostenuta dall’Ufficio Sistemi culturali e turistici – Cooperazione internazionale – Regione Basilicata e promossa da IKAM Centro Studi & Ricerche.

L’iniziativa si pone nell’ottica di contribuire alla crescita ed alla definizione di pratiche che hanno mostrato capacità fare economia, ripartendo dalla messa a sistema di un patrimonio fatto innanzi tutto di knowledge economy.

“Stiamo contribuendo alla definizione dei processi e dei soggetti attivi della filiera culturale che contribuiscono alla co-creazione del valore – ha dichiarato Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi culturali e turistici Cooperazione internazionale della Regione Basilicata -; lavoriamo alla diffusione di una cultura, soprattutto fra i più giovani coloro quindi che dovranno prendere le redini della società futura, basata sulle competenze, ovvero quelle particolari abilità che ci mettono in grado di saper rispondere alle sfide posteci da una società sempre più complessa.

Occorre che ci si attrezzi, rispetto a background e reale spirito di iniziativa e imprenditorialità a mettere in campo strategie atte ad affrontare situazioni-problema, quali sono le sfide che ci troviamo innanzi quotidianamente. Come soggetto pubblico – ha proseguito Minardi – non possiamo che guardare in maniera positiva alla scelta fatta da enti, associazioni, università di costruire reti, in grado di porre al centro della riflessione un dibattito maturo sulle modalità per stare insieme, costruire relazioni, mettere a sistema quanto fatto e quindi proporre modelli di gestione.

Il patrimonio immateriale, un vero tesoro sedimentatosi in questa regione, ci pone nelle condizioni di potere e di dover operare in questo senso, affinchè dalla sua fruizione derivino reali possibilità di occupazione”.

L’incontro si articolerà come di seguito.

Agata Ballaun Business Research Analyst presso Designit – Copenaghen, Danimarca; Patrizia Minardi, Ufficio Sistemi culturale e Turistici – Cooperazione internazionale Regione Basilicata; Daniela Carlucci, Università degli Studi della Basilicata; Roberto Linzalone, IKAM Centro Studi & Ricerche. Interviene e Modera: Vincenzo Scalcione, Ambasciatore Epale Basilicata.