Itrec, Lacorazza: tavolo della trasparenza nel Metapontino

“Nella seduta consiliare del 24 aprile scorso si è concordato di rinviare alle competenti Commissioni tutti gli approfondimenti relativi all’emergenza idrica del Metapontino, sulla quale il sottoscritto aveva chiesto che il presidente Pittella riferisse in Aula in aggiunta ai fatti relativi al sequestro degli impianti Itrec di Rotondella ed ex Magnox”.

A riferirlo il consigliere regionale del Partito democratico, Piero Lacorazza.

“Sulla vicenda Itrec di Rotondella – prosegue il consigliere – si lavori per una sempre maggiore chiarezza a partire dalla convocazione del tavolo della trasparenza nel metapontino.

Sulla vicenda emergenza idrica nel Metapontino – aggiunge Lacorazza – chiederò ai Presidenti delle Commissioni competenti in materia ambientale e di salute pubblica di audire il presidente Pittella, o suo delegato, per avere ulteriori elementi di valutazione rispetto a ciò che è accaduto, ma anche sui tempi e le modalità riguardanti l’indagine conoscitiva annunciata”.