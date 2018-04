ASSOSTAMPA, SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI DELLA TGR E LASIRITIDE

L’Associazione della Stampa della Basilicata esprime la piena solidarietà alla collega della Testata online www.lasiritide.it e al collega della TgR Basilicata perchè a loro è stato letteralmente impedito il normale svolgimento del mestiere di cronisti.

I colleghi si trovavano a Palazzo San Gervasio dove era in programma una manifestazione del collettivo CSOA ex Coni “Anzacresa” di Potenza in marcia verso il CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio); una volta arrivati sul posto è stato impedito loro di svolgere serenamente il loro lavoro, di scattare fotografie, registrare immagini video e di avvicinarsi agli stessi manifestanti per raccogliere dichiarazioni.

I colleghi sono inoltre stati aggrediti verbalmente, insultati e tacciati di essere “complici” di uno Stato e di un sistema razzista.

Una vicenda intollerabile e a tratti paradossale per almeno due motivi: la manifestazione è stata pubblicamente annunciata; è assurdo, inoltre, che in una iniziativa promossa nel nome della lotta all’oppressione e a favore dei diritti umani (tanto più nella giornata del 25 aprile) si finisca per allontanare letteralmente i giornalisti che hanno il diritto e il dovere di raccontare.

Continuiamo a tutelare il libero svolgimento della professione giornalistica, uno dei presidi fondamentali e irrinunciabili della democrazia.