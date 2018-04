SENISE: il Sindaco Rossella Spagnuolo informa i cittadini che se lo desiderano potranno devolvere il 5 per mille al comune di residenza

Con una nota diffusa sulla pagina Facebook Istituzionale del Comune di Senise il Sindaco Rossella Spagnuolo informa i cittadini che potranno devolvere qualora interessati durante la compilazione delle dichiarazioni dei redditi il 5 per mille al comune di residenza, che utilizzerà gli eventuali fondi aggiuntivi a supporto di attività per le fasce sociali disagiate.

Riportiamo di seguito la nota del Sindaco:

Cara/o Concittadina/o

Nella dichiarazione dei redditi è possibile indirizzare il 5 per mille a enti impegnati nei servizi sociali. Tra questi anche i comuni.

Tutti i contribuenti potranno, in sede di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello unico,cud,o modello 730), scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio comune di residenza, che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali.

Questa scelta non si sostituisce a quella della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef allo Stato o alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni religiose; è semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il Comune ad essere piu’ vicino ai suoi cittadini piu’ bisognosi e meno fortunati.

Se si sceglie di destinare il 5 per mille dell’IRPEF al proprio Comune, questo avrà piu’ risorse a disposizione e potrà svolgere le sue funzioni in modo migliore, in particolare avrà maggiori possibilità di intervenire con servizi e progetti in favore di anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà.

E’ previsto, a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo.

Per scegliere il tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente”.

Sostieni la spesa sociale,sostieni cioè gli interventi della tua amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto agli occhi anche tu.

Se non firmi il 5 per mille non risparmi nulla e non aiuti nessuno.

Perché le quote del 5 per mille che saranno realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la loro scelta, apponendo la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

Se non firmi, quei fondi andranno allo Stato.

Se firmi per il tuo Comune,rimarranno a disposizione della tua comunità.

Senise li 20 Aprile 2018