ALESSANDRA SALERNO DA VENERDÌ 20 APRILE IN RADIO IL SINGOLO “PIOVONO OMBRELLI”

Da venerdì 20 aprile è in radio “PIOVONO OMBRELLI” (TBD), il nuovo singolo di ALESSANDRA SALERNO, il primo in italiano.

“PIOVONO OMBRELLI”, che anticipa il disco d’esordio dell’artista, è un viaggio all’interno di un sogno tra passato e presente, un momento introspettivo dove si fanno i conti con le difficoltà della vita, con il tempo che passa inesorabile. Attraverso una descrizione a volte esplicita e sarcastica, a volte allegorica, che invita alla speranza, al ritrovamento della propria forza spirituale, questa canzone vuol essere un inno alla vita, alle maniche da rimboccare e alle persone da salutare… Dedicata alla nonna di Alessandra.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Mapi Rizzo e Michele Ambrose.

Biografia

Cantautrice, musicista e stilista siciliana. Immersa nel mondo del folk, inizia a 8 anni con un debutto al teatro Biondo di Palermo, girando poi tra i teatri, le manifestazioni e gli auditorium della Sicilia. Dopo alcuni anni di studio al Conservatorio di Palermo molla la didattica e inizia a coltivare da spirito libero la passione per il jazz, il gospel e il rock blues. Poi le prime band rock, il jazz cantato intimamente nei club e gli anni passati in un coro gospel. Diventa il simbolo e il volto della terza edizione di The Voice Of Italy, i suoi video virali fanno il giro del mondo arrivando pure in Sud America con milioni di views e migliaia di share spontanei. Madrina ed Endorser internazionale dell’autoharp, strumento americano ibrido che diventa il suo inconfondibile segno di stile. Voce per la soundtrack list della fiction televisiva italiana “Amore pensaci tu” nel 2016, impegnata nel sociale, Amnesty International la sceglie per lo spettacolo dell’assemblea nazionale del 2017, anno che vede il suo debutto come attrice nello spettacolo teatrale “Shakespeare in Brexit” nel doppio ruolo di Giullare e Ophelia ; calca i teatri di pietra, collabora con l’orchestra stabile del Teatro Massimo di Palermo e l’orchestra jazz siciliana; protagonista dopo Lenny Kravitz della seconda serata del GOOGLE CAMP. Dopo il suo debutto in Polonia, vola negli amatissimi States invitata dalla NIAF come special guest del 42esimo gran galà di Washington. Resta a vivere a New York dove si esibisce per l’NYU – Casa Zerilli Marimò; la sua musica- fatta di brani originali in inglese, italiano e alcune cover riarrangiate – fa il giro dei loft Newyorkesi e approda nello studio del Producer italiano, adottato dagli States da più di vent’anni, Fabrizio Sotti – producer tra gli altri di Jennifer Lopez, Shaggy , Cassandra Wilson , Zucchero- con cui nasce una stretta collaborazione in corso per il disco in uscita . Il suo volto torna in Tv Nazionale come ospite di Splendor l’1 aprile 2018, condotto da Mario Sesti, in onda su Mediaset Premium e Iris, e debutta nelle case degli americani con una documentario musicale interamente dedicato a lei da I-Italy nel canale 25 NYCity Life.

Curiosità: oltre a essere la creatrice di tutti i suoi look ufficiali, nel 2016 è stata la stylist dei Tiromancino e stilista personale di Federico Zampaglione per l’esordio del tour dell’ultimo album.