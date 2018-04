BEREBASILICATA, BRAIA: CRESCE LA COLLETTIVA REGIONALE AL VINITALY

“#BereBasilicata ha oggi acquisito una dimensione importante nel parterre nazionale del vino. Per il terzo anno consecutivo, la collettiva della Regione Basilicata sarà presente al Padiglione 11 – Stand E5-G6 del Vinitaly 2018, la più importante manifestazione dedicata al mondo del vino che si svolge a Verona dal 15 al 18 aprile 2018, attraverso una modalità che abbiamo voluto fortemente condividere e costruire insieme ai consorzi delle imprese vitivinicole lucane e ai produttori, anche attraverso la quota parte finanziata dalla Misura 3.2 del Psr Basilicata 2014-2020 per la promozione”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Luca Braia, nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede del Dipartimento, nel corso della quale sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Montrone, presidente dell’Enoteca regionale lucana, Giovanni Oliva, segretario della Fondazione Matera Basilicata 2019, Francesco Pesce, direttore generale del Dipartimento Politiche agricole, Aldo Corrado presidente Ais Basilicata, Rocco Giubileo presidente Unione regionale cuochi lucani e i presidenti dei Consorzi/Ati partecipanti.

“La riconoscibilità della regione Basilicata – prosegue l’assessore Braia – e della qualità dei suoi prodotti come sistema e come veicolo di promozione dell’intero territorio è un percorso che vede nella parola aggregazione e nello stare insieme, anche per gli operatori vitivinicoli, la vera forza propulsiva per accedere a mercati più ampi. Grazie a un enorme lavoro di relazioni e di comunicazione che si è accresciuto negli ultimi tre anni, oggi lo spazio espositivo della Regione Basilicata al Vinitaly è fortemente caratterizzato da una posizione centrale e visibile, accanto alle Regioni Puglia e Molise, ad alta visibilità e frequenza di visitatori.

Un segnale per nulla banale e una grande novità, quest’anno, che intendiamo dare ai buyers e alla platea di operatori specializzati, è l’iniziativa #BereBasilicata in Gran Guardia nell’ambito di Vinitaly and the City, fuori Fiera, attraverso cui i nostri produttori avranno l’opportunità di instaurare relazioni commerciali e la regione tutta, con Matera Capitale Europea della Cultura 2019, di farsi conoscere in un contesto molto più ampio. La Basilicata del vino non solo esiste, ma fa sistema proponendo il consolidato e stretto legame con i prodotti di eccellenza dell’agroalimentare ma anche quello istituzionale del territorio da narrare, del turismo che possa attrarre verso le nostre zone e di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 da rappresentare.

I luoghi e le storie del vino lucano – conclude Braia – ancora una volta legati dal filo conduttore della famosa frase di Orazio “Nunc est bibendum”, ora è tempo di bere e di bere Basilicata, saranno presentati in Fiera a Verona attraverso un programma di iniziative organizzate e curate dal Dipartimento Politiche agricole e forestali in collaborazione con Ais, Unione regionale cuochi lucani e Enoteca regionale lucana”.

#BereBasilicata è l’hashtag per seguire la Basilicata al Vinitaly attraverso i social.