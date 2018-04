30 edizione di ROCK TARGATO ITALIA SEMIFINALI AREA LOMBARDIA 16 – 17 aprile dalle ore 21.30 LEGENDCLUB

La 30/a edizione di Rock Targato Italia continua: Il 16 e 17 aprile al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi 98, angolo via Sbarbaro – Milano) per le semifinali dell’area Lombardia dalle ore 21.30.

Programma:

Lunedì 16 aprile 2018 – ore 21.30

Ospiti della serata: Roberto Bonfanti (Musicista e scrittore) e Jack Anselmi (Cantautore).

Martedì 17 aprile – ore 21.30

Rock Targato Italia è da sempre un contest che punta i riflettori su artisti che amano la musica e provano ad esprimersi attraverso essa, con particolare attenzione alla creazione di opere originali e creative. Nato 31 anni fa da un’idea di Francesco Caprini e Franco Sainini, responsabili dell’ufficio stampa Divinazione Milano e dell’etichetta Terzo Millennio, Rock Targato Italia si fonda sulla forte convinzione che la scena italiana sia piena di talenti che meritano di essere promossi professionalmente.

Gli artisti emergenti selezionati per partecipare alle finali nazionali, che si terranno in autunno a Milano, avranno infatti la possibilità di concorrere per il premio finale, che consisterà nella promozione del proprio singolo attraverso 800 radio, testate giornalistiche locali e nazionali, webzine e piattaforme social e partecipare alla Compilation della manifestazione

COMPILATION ROCK TARGATO ITALIA

E’ stata pubblicata la Compilation di ROCK TARGATO ITALIA tra i protagonisti: OMAR PEDRINI – THE BASTARD SONS OF DIONISO – OSAKA FLU – LELE BATTISTA – RIKY ANELLI – DOVE I PESCI AFFOGANO – ZIBBA – TIMOTHY CAVICCHINI & OSTETRIKA GAMBERINI – KILLING DODO – 2ELEMENTI – MASSIMO FRANCESCON BAND – JACK ANSELMI – ANHIMA – VELAUT – BRUSCHETTA BROTHERS – GOLASECA – ARTEMIO – HARD HORNS – MATRIOSKA –VALLANZASKA – IRON MAIS

https://open.spotify.com/album/55txhHOPePucUVblW4eWRQ

www.rocktargatoitalia.eu