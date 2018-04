RESTO IN PIEDI è il nuovo brano del Lucano Simone Pannullo

RESTO IN PIEDI è il nuovo brano di Simone Pannullo, in tutte le radio italiane da venerdi 13 aprile !! Un brano spettacolare, reso unico dalla voce di uno dei giovani più interessanti del panorama pop rock italiano. Già vocalist dei Kaotic Souls, Simone Pannullo anticipa l’uscita del suo primo album da solista con questo fantastico brano .

Simone,24 anni da Filiano, un piccolo paesino della Basilicata. Da sempre innamorato dell’Arte in ogni sua forma, ho trovato in essa una valvola di sfogo nei momenti più difficili dell’adolescenza, quando le forme di bullismo facevano pesare la mia dislessia. Tuttavia sono riuscito a coltivare molte passioni: dagli spettacoli comici ai cabaret, dalla fotografia al videomaking per approdare in modo costante al mondo della musica. Mi ha portato a frequentare lʼAccedemia Musicale Lucana,la Music Accademy Venosa, il Vocal School e il corso multistilistico alla Percento Musica di Roma.Con i “KaoticSouls” – gruppo electro-rock nato nel 2013- sono stato seguito dalla direzione artistica di Chris Lapolla, musicista, produttore e arrangiatore: grazie a questa collaborazione abbiamo pubblicato il singolo “Vi mando una foto” e successivamente “Senza te” e “Caduta Libera”, tutti inclusi nel primo EP “Numero Primo” (ufficialmente il 10 febbraio 2016 a “SanremoSOL” in concomitanzacon il festival ) . Con “Il giorno migliore” presentato live al “Festival Città dei Avezzano” con il supporto dell’orchestra, si chiude l’esperienza di gruppo per intraprendere nuovi progetti personali.

Tra questi il trio indie “Le Fette Biscottate” con il quale ho registrato il singolo “Come quella notte” e un mio progetto solista finalizzato alla produzione di un disco di inediti. Da poco è uscito il primo brano firmato Simone Pannullo dal titotolo “Resto in piedi”,disponibile su tutti i digitalstore.

