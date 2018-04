Arriva in radio venerdì 13 aprile Blindmaker, il nuovo singolo di Fil Bo Riva.

l brano anticipa la pubblicazione del nuovo album dell’artista italiano di base a Berlino. Fil Bo Riva è atteso a Milano (Magnolia) il 26 aprile per l’unica tappa italiana del nuovo tour europeo.

Giusto in tempo per l’inizio del suo nuovo tour europeo Tour No. 3, Fil Bo Riva presenta il secondo singolo estratto dal suo album di debutto, in uscita nei prossimi mesi. L’avanguardia berlinese e il retaggio dell’antica Roma si mescolano in Blindmaker, un brano indie pop che, grazie alla voce sensuale di Fil Bo Riva, ai ricami chitarristici e al battito incessante di un beat moderno, è il ritratto dell’adrenalina e dell’eccitazione del sesso.

“Blindmaker – spiega Fil Bo Riva – è una canzone sul sesso. Il testo è nato di getto: volevo ritrarre una scena di amore fisico, descrivere il potere che emana. Quel desiderio, quella scarica di adrenalina, quell’attenzione concentrata in un istante, mentre tutto il resto smette di avere senso e sparisce nel nulla”.

Nato e cresciuto a Roma, Filippo Bonamici alias Fil Bo Riva si è trasferito a Dublino per studiare, quindi nel 2012 si è stabilito a Berlino. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo EP, If You’re Right, It’s Alright. Da allora si è fatto notare suonando in tutta Europa e aprendo i tour di numerosi artisti, tra cui Matt Corby, Aurora e Milky Chance. Poi sono arrivati i festival internazionali, due tour da headliner con concerti spesso sold out, e numeri importanti in termini di ascolti (18 milioni di streaming su Spotify, quarto posto nella Viral Charts in Germania, secondo posto in Austria e sedicesimo posto in Francia). Nel frattempo il chitarrista Felix A. Remm è entrato in pianta stabile nella band, formando con Fil Bo Riva il nucleo pensante del progetto artistico.

L’ultimo anno è stato intensissimo per Fil e la sua band, costantemente impegnati tra il tour e le registrazioni del nuovo album a Berlino insieme al produttore Robert Stephenson. E’ stato un momento di esperienze caleidoscopiche: da una parte una vita vissuta sul furgone nella corsia di sorpasso, il tour con le sue sensazioni, nuove città e nuovi volti, i primi autografi e centinaia di persone che ogni sera cantano le tue canzoni; dall’altra parte il totale isolamento dal mondo, la solitudine dello studio, la concentrazione sul disco, il lavoro infinito e meticoloso sui nuovi brani.

Blindmaker ne è l’esempio: “Abbiamo iniziato a lavorarci nel 2016 – spiega Fil Bo Riva –, cambiandola credo duecento volte prima di arrivare alla versione definitiva. È stato un parto travagliato: la melodia è nata improvvisando su un palco, ma quando abbiamo provato a riprodurla in studio mi sono accorto che non suonava come volevo. Non era abbastanza sexy. Un giorno, dopo aver registrato senza soddisfazione la versione numero 57, stavamo quasi per rinunciare quando casualmente abbiamo acceso una beat machine: è stata una folgorazione, ho imbracciato il basso al volo, Felix la sua chitarra e in dieci minuti abbiamo chiuso il pezzo”.

Dopo il primo fortunato singolo Head Sonata (Love Control) uscito lo scorso autunno, Fil Bo Riva prosegue così il percorso di avvicinamento all’album di debutto con questo nuovo brano “dedicato appassionatamente a tutti i cuori indie-pop”.

FIL BO RIVA – TOUR N. 3

10.04.18 – Hannover, Musikzentrum (D)

11.04.18 – Essen, Zeche Carl (D)

12.04.18 – Köln, Gebäude 9 (D)

13.04.18 – Köln, Gebäude 9 (D)

14.04.18 – Eindhoven, Naked Songs (NL)

16.04.18 – Brighton, Hope & Ruin (UK)

17.04.18 – London, Sebright Arms (UK)

18.04.18 – Paris, Le Pop Up (FR)

20.04.18 – Aachen, Musikbunker (D)

21.04.18 – Offenbach, Hafen 2 (D)

22.04.18 -Trier, Exhaus (D)

24.04.18 – Ludwigsburg, Scala (D)

25.04.18 – Monthey, Pont Rouge (CH)

26.04.18 – Milano, Magnolia (IT)

28.04.18 – Zürich, Plaza (CH)

29.04.18 – München, Ampere (D)

01.05.18 – Vienna, Flex (AT)

02.05.18 – Nürnberg, Musikzentrale (D)

03.05.18 – Leipzig, UT Connewitz (D)

12.05.18 – Bremen, Lagerhaus (D)

13.05.18 – Copenhagen, Vega Ideal Bar (DK)

14.05.18 – Hamburg, Knust (D)

15.05.18 – Rostock, Stadtpalast (D)

17.05.18 – Jena, Kassablanca (D)

18.05.18 – Berlin, Festsaal Kreuzberg (D)