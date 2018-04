EMPIRIA “Lontano da qui” dal 6 aprile in radio

Dal sei aprile in radio “Lontano da qui”, il nuovo singolo dei veneti Empiria

Il video narra dello scoglio rappresentato dalla mancanza di comunicazione tra le persone .. E il desiderio di rimanere li… tra le pareti domestiche… tra le proprie lenzuola…magari guardando la TV. Dove tutto sembra più facile da affrontare dove non si può sbagliare…dove rimani tra te e te… e… i tuoi pensieri. L’idea è nata da un’esperienza avuta quando ero ragazzino, nemmeno diciottenne . (scrive il regista del video Beppe Platania della Lucerna Films). Siamo stati davvero fortunati a ritrovare innevato il paesaggio che avevamo individuato! Il bianco della neve si ricollega al bianco delle lenzuola,unico luogo dove la nostra protagonista si sente protetta.

EMPIRIA – Biografia ufficiale

La loro musica è promettente. I loro brani sono coinvolgenti e alquanto originali. Un gruppo che si proietta nel panorama italiano buttandosi alle spalle un esordio decisamente rock. Loro sono gli EMPIRIA – Una formazione vicentina partita nel 1996, composta oggi da Andrea Bernardelle (cantante e autore dei testi), Michele Dalla Costa e Andrea Roberti (chitarristi), Roberto Dal molin (batterista), Fabio Greselin (bassista) e da Matteo Donello (tastierista).

Il palco sembra essere la loro casa. Iniziano a suonare nei locali. Si esibiscono in continui live, in svariate manifestazioni e cominciano così ad ottenere il consenso del pubblico. Una strada artistica, fatta di sacrifici e tanta gavetta. Gli EMPIRIA imprimono emozioni, sprigionano pensieri interpersonali. L’impatto decisivo arriva nel 2004 con “GIUDICA” un brano che rivendica la società attuale presentato al GIROFESTIVAL a Reggio Calabria. E’ qui che la band ottiene i primi posti in classifica e partecipa all’omonima trasmissione televisiva nazionale su RAI 3. Nel 2005, arriva, l’album di esordio dal titolo “RAGIONE E CUORE” che raccoglie e unisce in sette brani le diverse tendenze dei musicisti che hanno accompagnato il gruppo fin dagli esordi. A distanza di quasi dieci anni dall’origine, riconoscendo grosse lacune nella registrazione del disco la band decide di affidarsi alla mano esperta di Marco Didio Roccascina Audioproduzioni (Sicilia) nel riarrangiamento dei brani aggiungendo incisività e vita nuova all’album inserendo altre quattro canzoni di recente produzione e intitolandolo LIVIDO.

Questo cambiamento è nato dalla consapevolezza della band dopo vari concorsi tipo: la gondola d’oro e Castrocaro di essere arrivati ad esprimere al meglio le proprie capacità, raggiungendo ottimi risultati in ogni bando.

Quindi la decisione di ripartire con forza nella creazione dell’ultimo lavoro… un disco pop-rock di 10 brani registrati Alla Bassdepartment record di Matteo Franzan (Verona) con mastering a cura di Max Mungari (Calabria), il titolo dell’ultimo lavoro è IMMOBILE . (2016)

Appoggiati da una folta schiera di fan che non attendono altro che seguire la band nella loro avventura.. Sono pronti ad entrare nei supporti audiofonici di ogni essere vivente!

Nell’anno 2017 con la collaborazione di Sorrymom abbiamo raggiunto la firma del nostro primo contratto discografico con la IRMA Records di Bologna e assieme a Marco Stanzani della Red&Blue (ottimo ufficio stampa) abbiamo deciso di dare ad IMMOBILE la meritata visibilità lanciando il 7 luglio il nostro primo radio date “SALE” che ci ha regalato ottime soddisfazioni con 640 passagi radiofonici 17 interviste e l’inserimento al talent di radio deejay DEEJAY ON STAGE.

Esperienza fantastica che ci ha fatto conoscere nuovi musicisti e suonare davanti a migliaia di persone che hanno gradito molto il nostro primo singolo!

A settembre è toccato al secondo singolo VIA 722 passaggi radio accoppiato da un suggestivo video presente nel nostro canale youtube. La promo è continuata fino a Gennaio dopo di chè , Esplode terzo singolo con video lirycs, ha varcato il mondo web facendosi conoscere dalle migliori web radio italiane.

Da marzo sarà il momento di presentare il nuovo video di Lontano da qui… 4° singolo che precederà l’uscita del nostro album IMMOBILE.

L’uscita dell’album di 10 canzoni è prevista per il mese di aprile.