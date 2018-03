Una vita da social il 21 Marzo truck Polizia di Stato a Matera

Il truck della Polizia di Stato che porta nelle piazze d’Italia l’iniziativa “Una vita da social” torna anche quest’anno a Matera e precisamente il 21 marzo, dalle ore 09:00, in piazza Vittorio Veneto.

L’obiettivo, come per gli altri anni, è quello di far conoscere le insidie che si nascondono nell’uso dei social network e in particolare difornire risposte su come affrontare il fenomeno purtroppo ancora sottovalutato del cyberbullismo.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani. Perciò tali temisono stati già oggetto di una serie di incontri tenuti da esperti della Polizia di Statocon gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del Capoluogo e della provincia, avviati all’inizio dell’anno scolastico e che proseguiranno fino al mese di maggio.

Le scuole che hannogià trattato e approfondito gli argomenti nel corso degli incontri sono state invitate all’appuntamento del 21 marzo a Matera con il truck attrezzato della Polizia di Stato, che resta comunque un momento di dialogo aperto a tutti.

Testimonial dell’iniziativa al suo passaggio per Matera sono i giocatori e l’allenatore della squadra locale U.S. Basket Olimpia, con cui i visitatori del truck potranno così avere oltre a un contatto virtuale anche uno reale.

All’evento saranno presenti anche il Questore Paolo Sirna e il Prefetto Antonella Bellomo alle 10,30 per un saluto alla stampa.