Akram nuovo singolo ” Il mondo delle streghe ” estratto dall’album “Carpe diem”

AKRAM è un progetto Pop/Rock di Mirko Pellicane. Che nasce bassista e seconda voce dei Franima, band prodotta dal chitarrista Vincenzo Mancuso, (Produttore e arrangiatore di Francesco De Gregori, Renato Zero, Luca Barbarossa). Nel 2007, decide di dedicarsi quasi completamente alla cura della voce e insieme a Claudio Inguaggiato (Batterista), fonda appunto gli Akram.

Il nome è un chiaro riferimento al mondo arabo e a “Mamma Africa”. Il significato è “GENEROSITA o IL PIU’ GENEROSO” e la scelta è stata dedicata all’immensa affinità che intercorre tra la loro terra, la Sicilia ed appunto la cultura del continente confinante. Consolidatasi ed affiatatasi, insieme ai restanti componenti, nel 2009 la band parte alle volte del territorio Milanese dove ha avuto modo di conoscere e collaborare con musicisti di grande prestigio come Patrix Duenas (bassista e percussionista di Edoardo Bennato) che ha inciso le percussioni in un brano del Disco “CARPE DIEM”, Luca Volontè (sassofonista di Baccini e Grignani), Gabriele Lorenzi (tastierista di Lucio Battisti nella Formula3), Graziano Rampazzo (batterista di Eugenio Finardi), e di impegnarsi attivamente nel sociale collaborando con organizzazioni nazionali e internazionali di beneficenza quali “Emergency” e “AISM”. In concomitanza con gli impegni concertistici, la Band termina prima la produzione di un EP con 4 brani inediti, per poi incidere un intero lavoro discografico prodotto artisticamente e interamente nei propri studi Milanesi da “Massimo Vecchi” ( Bassista e Voce dei NOMADI), in cui lo stesso si rende partecipe incidendo alcuni duetti con la voce del gruppo e la parte di basso in un brano.

Oltre ad aver aperto concerti ai Nomadi, Irene Fornaciari e Cisco Bellotti, la band si propone in tour con la partecipazione dello stesso Massimo Vecchi, il quale si cimenta vocalmente in diversi brani dei Nomadi rivisitati e riarrangiati in stile Akram, nonché di Patrix Duenas alle percussioni e Luca Volontè al sax. Lo spettacolo Akram è una pura miscela di sensazioni donate da testi e musiche inedite che evidenziano l’amore e il rispetto per la vita, la voglia di un mondo migliore, il rispetto verso tutte le etnie, che si accoppiano con la scelta di rivisitazioni di famosi brani di autore tra i più grandi artisti italiani.Nell’ultimo periodo, gli Akram aprono l’ennesima collaborazione artistica importante con FRANCO CAFORIO, batterista storico dei LITFIBA E DI PIERO PELU’. Il 12 gennaio 2015, è ufficialmente in uscita il terzo singolo della Band “DIFFERENZE”. Distribuito su tutti gli store digitali a livello mondiale e prodotto artisticamente da MASSIMO VECCHI (NOMADI) con la partecipazione straordinaria alle percussioni di LORENZO PATRIX DUENAS (bassista e percussionista di Edoardo Bennato). La band è stata presente con il videoclip “DIFFERENZE”, alla FIM Fiera

Internazionale della Musica di Genova. Attualmente Mirko Pellicane ha intrapreso un percorso sperimentale insieme a Gabriele Lorenzi (Tastierista e Fondatore della Formula 3) ed Antonello Falorni (Bassista storico per la RCA Italiana), fondando la FORMULA 2016. Parallelamente la band si sta dedicando alla Pre-Produzione di un nuovo Album, insieme a Claudio Inguaggiato (Batterista), Antonello falorni (Bassista) e Domenico “Mimmo” Inguaggiato, attuale batterista dei Kachupa e dei MANOLOCA.

Pagina Ufficiale Facebook

https://www.facebook.com/AkramRockIsLife?fref=ts

Profilo Ufficiale Instagram

https://www.instagram.com/akramufficiale/?hl=it

Canale Ufficiale Youtube

https://www.youtube.com/user/AkramRock4