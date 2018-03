ROTONDELLA, PD: INCONTRO SU INCENTIVI PER I GIOVANI

Il Circolo del Partito Democratico “Carlo Stigliano” di Rotondella organizza un incontro pubblico dal titolo ” Gli Incentivi per i Giovani”.

Alla presenza dell’Assessore Regionale alle Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Roberto Cifarelli, verrà illustrato sia il pacchetto “Crea Opportunità” (start and go, start and grow e go and grow) della Regione Basilicata sia il programma “Resto al Sud” di Invitalia.

L’appuntamento è per giovedì 22 marzo 2018 alle ore 18.30 presso Palazzo Ricciardulli.