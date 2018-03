SENISE: L’Amministrazione Comunale rinomina Palazzo San Francesco in Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino” ad Aprile Inaugurazione e cerimonia Intitolazione

Dato atto che la Regione Basilicata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 20.2.2018 ha autorizzato il Sindaco del Comune di Senise “alla citazione del Patrocinio in tuttel le forme consentite di divulgazione in occasione della inaugurazione del Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino”;

Atteso che competono esclusivamente alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni concludenti, previo apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di G.C. n. 4 del 26/1/2018;