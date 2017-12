Venerdì 29 Dicembre ultimo appuntamento Made in Basilicata Rai1 UnoMattina

Quinto appuntamento, venerdì 29 dicembre, alle 7.40, in diretta (in studio) su Rai 1 con il programma Uno Mattina “Made in Basilicata”. Protagonisti dell’ultima puntata per il 2017 due imprenditori lucani dediti alle sfide quotidiane dell’innovazione tecnologica.

Vincenzo è il general manager di una start up che opera nel settore della telemedicina con un approccio innovativo e soluzioni all’avanguardia. Il suo obiettivo è quello di spostare le informazioni e non le persone, con l’ausilio di piattaforme e tecnologie che permettono l’accesso rapido e immediato ad attività sanitarie e indagini strumentali. Enormi i vantaggi per operatori e pazienti, in termini di tempi, costi ed efficacia diagnostica.

Una sala prove, uno studio di registrazione e la control room ottimizzata per l’ascolto, questo è, invece, il regno di Francesco, che ha progettato e creato uno studio ecosostenibile mettendo a frutto il perfezionamento in “acustica e architettura degli studi di registrazione”. Lo studio è stato realizzato con l’80 per cento di materiale riciclato: legno, scarti di fibre legnose di latifoglio, lana di roccia, fibra di legno, lana di vetro, tufo, cartongesso. Un piccolo gioiello da scoprire non solo per l’elegante design interno ma soprattutto per la dotazione strumentale di cui dispone.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto fra la Regione Basilicata e la Rai.