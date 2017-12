Si è dimesso l’assessore della Regione Basilicata Nicola Benedetto

In questi ultimi mesi interessi elettorali hanno preso il sopravvento sulle scelte politiche della regione ingessando sia il consiglio regionale che alcune attività della giunta, una cultura, quella della tattica politica che non mi appartiene”. Lo dichiara, in un comunicato stampa, Nicola Benedetto.

“La nostra regione – aggiunge – ha bisogno di una politica che metta al centro i veri interessi dei cittadini e non meri interessi di ceto politico.

Ringrazio il presidente Pittella per la fiducia che mi ha accordato in questo anno chiamandomi a far parte della sua giunta ma la mia esperienza di assessore di questa giunta finisce qui e già da oggi la mia attività in consiglio regionale sarà quella di attenta verifica del lavoro per gli interessi dei miei concittadini, pronto per il rilancio delle nostre terre sin dai prossimi appuntamenti elettorali”.